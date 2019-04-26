В Смольном жителям Петербурга вручили государственные награды

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-26T18:35:52+03:00

Почетные звания, ордена и медали получили ученые, преподаватели вузов, врачи, общественные деятели и другие горожане

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Всегда приятно получать награду. Особенно если она заслуженная. Сегодня в Смольном заслуженным петербуржцам вручали Почетные звания, ордена и медали. По поручению президента России горожан награждал Александр Беглов.

- Петербург богат талантливыми людьми, любящими свой город и дело, которому они служат. Каждый из них на своем участке вносит вклад в наше общее дело, - приводит слова главы города его пресс-служба.

Всего государственные награды получили 19 человек. Среди них были ученые, преподаватели вузов, врачи, реставраторы, руководители и сотрудники городских предприятий, общественные деятели, работники городского хозяйства.

По получению президента России награды вручил врио губернатора Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Так, орденом Дружбы награждены Владимир Шкрабак и Василий Гринин.

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Андрей Жабрев.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Алексей Богданов, Владимир Волков, Вера Зайцева, Ольга Михайлова, Алексей Рыбников И Вениамин Шмелев.

Медалью «За спасение погибавших» награжден Сергей Фастов.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Виктору Суслову и Сергею Шляпникову.

Звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации» получил Юрий Гладкий.

«Заслуженным работником транспорта Российской Федерации» стал Игорь Пичугов

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации Сергей Изотов.

Благодарности от президента России получили: Надежда Александрова, Марина Засецкая, Людмила Королькова и Ольга Фишман.

ИСТОЧНИК KP.RU