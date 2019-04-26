Учебный пансион для девочек из семей военных откроется на Бычьем острове

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-26T19:40:24+03:00

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Уже летом 2019 года на Бычьем острове, что совсем рядом с Крестовским островом, откроется новое здание футуристичного дизайна. Но в нем будет располагаться не центр хай-тек разработок, а пансион Минобороны России. Здесь будут жить и учится девочки из семей военнослужащих.

- В пятиэтажном здании будут располагаться учебные классы, спортивные залы, залы для занятий фехтованием и бальными танцами, бассейн и жилые комнаты, - пишет газета «Петербургский дневник».

Сейчас строители уже заканчивают отделочные работы и монтируют сантехнику в комнатах, где по двое будут жить воспитанницы пансиона. Всего девочек из семей военнослужащих, которые находятся в дали от родины, а также из неполных и многодетных семей, и дочерей погибших военнослужащих будет 560 человек.

Петербург станет их вторым домом, а пансион, который является московским филиалом кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», даст им путевку в жизнь, как говорили раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU