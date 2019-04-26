2019-04-26T20:37:45+03:00
Происшествия

Следком завел уголовное дело по факту гибели рабочего при сносе гостиницы «Северная корона»

По версии следствия, смерть человека наступила из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ
Петр КИБЕР
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После гибели рабочено при сносе гостиницы "Северная корона" возбуждено уголовное дело.После гибели рабочено при сносе гостиницы "Северная корона" возбуждено уголовное дело.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедия, которая произошла накануне на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга, все же довела до уголовного дела. Его, после проверки ,завело Главное следственное управление Следкома России.

- Из материалов уголовного дела следует, что днем 25 апреля 2019 года в ходе производства работ на строительном объекте, расположенном на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге погиб рабочий, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла при демонтаже здания гостиницы «Северная корона». 50-тонный экскаватор съехал с кучи строительного мусора и придавил собой 36-летнего мужчину. Погибшим оказался гражданин Киргизии. Тело мужчины более суток из под завала доставали спасатели.

По итогам проверки следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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