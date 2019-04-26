Директором музея Набокова стал писатель Андрей Аствацатуров
Петербургский музей Набокова, вокруг которого скандалы происходят один за другим, обрел нового директора. Им, вместо Татьяне Пономаревой, стал писатель, филолог, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы СПбГУ, доцент Андрей Аствацатуров . Его личность не случайна, ведь музей и принадлежит ВУЗу.
- Очень важно, чтобы Музей Набокова находился именно в составе СПбГУ. Университет обладает необходимыми ресурсами для его развития: у нас есть специалисты по Набокову, создан новый междисциплинарный центр по изучению Владимира Набокова и его наследия, - заявил новый директор, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Впрочем, для начала музей надо открыть. Несколько дней назад он закрылся из-за ремонта, проходящего в том же здании. Неплохо будет и вернуть назад музейных смотрителей, уволившихся год назад из-за сокращения зарплаты до шести тысяч рублей в месяц.
Но главный вопрос - наследие, которое готов передать Петербургу сын писателя. Вот только принимать его пока негде.
ИСТОЧНИК KP.RU