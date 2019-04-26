Директором музея Набокова стал писатель Андрей Аствацатуров

СЕГОДНЯ 20:57 2019-04-26T20:57:26+03:00

Пока музей Набокова был закрыт для посетителей, в нем сменился директор. Новым стал Андрей Аствацатуров. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургский музей Набокова, вокруг которого скандалы происходят один за другим, обрел нового директора. Им, вместо Татьяне Пономаревой, стал писатель, филолог, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы СПбГУ, доцент Андрей Аствацатуров . Его личность не случайна, ведь музей и принадлежит ВУЗу.

- Очень важно, чтобы Музей Набокова находился именно в составе СПбГУ. Университет обладает необходимыми ресурсами для его развития: у нас есть специалисты по Набокову, создан новый междисциплинарный центр по изучению Владимира Набокова и его наследия, - заявил новый директор, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Впрочем, для начала музей надо открыть. Несколько дней назад он закрылся из-за ремонта, проходящего в том же здании. Неплохо будет и вернуть назад музейных смотрителей, уволившихся год назад из-за сокращения зарплаты до шести тысяч рублей в месяц.

Но главный вопрос - наследие, которое готов передать Петербургу сын писателя. Вот только принимать его пока негде.

ИСТОЧНИК KP.RU