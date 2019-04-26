На Васильевском острове удивленные петербуржцы сняли загоравшую на газоне огромную черную свинью

СЕГОДНЯ 22:08 2019-04-26T22:08:45+03:00

По словам местных жителей, это домашний питомец одного из их соседей

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Петербург - не Африка. И увидеть здесь на улице огромную черную африканскую свинью - дело достаточно уникальное. Однако свидетелями того, как упитанное животное отдыхало на травке под палящим северным солнцем, стали горожане, оказавшиеся на Васильевском острове.

- Вот такая прелесть отдыхает и гуляет на Васильевском около Покровской больницы. Судя по реакции местных жителей- это нормальное явление, - написали горожане, опубликовавшие фото в соцсетях.

По словам местных жителей. свинья местная и ее зовут Варя.

- Раньше мы жили в доме на Детской улице и там в подвале дома располагалась школа карате. Вот там и жила Варя. Очень культурная девица. Даже гадить ходила в определенное место, под дерево. Нравилось ей купаться, хозяин протягивая шланг и на улице ее мыл. Она радостно похрюкивала. Как бы ни было парадоксально - свинья эта, очень чистоплотна, - написала в комментариях в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Алла Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU