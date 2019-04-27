СПбГУ запустил виртуальный тур по музею-архиву Менделеева

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-27T10:16:30+03:00

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2019-й – год 150-летия создания Периодической системы. По решению ООН событие это отмечается по всему миру. К юбилею Санкт-Петербургский государственный университет открыл виртуальный тур по музею-архиву Дмитрия Менделеева, сообщает пресс-служба вуза.

Теперь чтобы увидеть, где работал великий ученый, не обязательно ехать в Здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Попасть в бывшую казенную квартиру Менделеева, где он жил и работал с 1866 по 1890 год, можно из любой точки планеты.

– Именно здесь Менделеев открыл Периодический закон, написал «Основы химии», выполнил работы по физике газов, сопротивлению жидкостей, промышленности, экономике и многие другие, – отметили в пресс-службе СПбГУ.

«Пройтись» онлайн можно будет по пяти комнатам – гостиной, столовой, спальне, кабинету и залу с метеорологическими приборами. Посетители увидят не только интерьеры, но и узнают больше о детстве будущего ученого, зрелых годах Менделеева, о его быте и научных достижениях.

– Посетители тура увидят целый ряд изобретенных Дмитрием Ивановичем приборов, необходимых для исследований в области метеорологии, технико-экономических и сельскохозяйственных работ, оригинальные предметы интерьера и личные вещи, и, разумеется, материалы, связанные с открытием Периодической системы химических элементов. Каждый экспонат сопровождается исторической справкой, – добавили в пресс-службе СПбГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU