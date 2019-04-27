В Колпинском районе ночью горел магазин

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-27T11:53:34+03:00

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Ночью с пятницы на субботу, 27 апреля, в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. На Дорожной улице вспыхнул торговый зал. О ЧП сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 3:23 утра. На место выехали 4 пожарных машины. А с огнем боролись 17 спасателей.

- В торговом зале магазина площадью 100 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Тушение заняло около полутора часов: справиться с огнем пожарным удалось к 5:01 утра. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU