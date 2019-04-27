«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после матча на стадионе «Вильярреала»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-27T12:35:27+03:00

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За игру, которая прошла больше месяца назад у «Зенита» в Испании, сине-бело-голубым придется заплатить штраф. Влетела в копеечку петербургская команда благодаря своим болельщикам. Сумму в 10 тысяч евро назначил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) клубу за поведение ее фанатов на стадионе. Их обвинили в акте вандализма: болельщики нанесли ущерб спортивной арене испанской команды «Вильярреала».

– Дисциплинарное производство было возбуждено после матча 16-го тура Лиги Европы УЕФА между футбольным клубом «Вильярреал» и футбольным клубом «Зенит», который состоялся 14 марта в Испании, – сообщается на сайте УЕФА.

Теперь сине-бело-голубые должны выйти на связь с испанским клубом, чтобы обсудить возмещение ущерба. Как сообщается на сайте УЕФА, дело будет рассматривать этико-дисциплинарным орган Союза европейских футбольных ассоциаций 16 мая.

Напомним, что игра «Вильярреала» и «Зенита» 14 марта завершилась со счетом 2:1 не в пользу петербургского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU