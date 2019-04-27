2019-04-27T12:35:27+03:00
Спорт

«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после матча на стадионе «Вильярреала»

Болельщики петербургской команды нанесли ущерб спортивной арене в Испании
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Из-за поведения болельщиков в Испании, "Зениту" придется заплатить штраф.Из-за поведения болельщиков в Испании, "Зениту" придется заплатить штраф.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За игру, которая прошла больше месяца назад у «Зенита» в Испании, сине-бело-голубым придется заплатить штраф. Влетела в копеечку петербургская команда благодаря своим болельщикам. Сумму в 10 тысяч евро назначил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) клубу за поведение ее фанатов на стадионе. Их обвинили в акте вандализма: болельщики нанесли ущерб спортивной арене испанской команды «Вильярреала».

– Дисциплинарное производство было возбуждено после матча 16-го тура Лиги Европы УЕФА между футбольным клубом «Вильярреал» и футбольным клубом «Зенит», который состоялся 14 марта в Испании, – сообщается на сайте УЕФА.

Теперь сине-бело-голубые должны выйти на связь с испанским клубом, чтобы обсудить возмещение ущерба. Как сообщается на сайте УЕФА, дело будет рассматривать этико-дисциплинарным орган Союза европейских футбольных ассоциаций 16 мая.

Напомним, что игра «Вильярреала» и «Зенита» 14 марта завершилась со счетом 2:1 не в пользу петербургского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У автозаправки на Приморском шоссе нашли 16 минометных мин времен войны
Александр Беглов подвел итоги рабочей недели
В Колпинском районе ночью горел магазин
СПбГУ запустил виртуальный тур по музею-архиву Менделеева
На Васильевском острове удивленные петербуржцы сняли загоравшую на газоне огромную черную свинью
Директором музея Набокова стал писатель Андрей Аствацатуров
Следком завел уголовное дело по факту гибели рабочего при сносе гостиницы «Северная корона»
Учебный пансион для девочек из семей военных откроется на Бычьем острове
В Смольном жителям Петербурга вручили государственные награды
На Дворцовой площади прошла первая репетиция парада с участием боевой техники
В Великую субботу и на Пасху пустят дополнительные автобусы на кладбища
На Литейном проспекте в Петербурге зацвела сакура
Жители Мурино поймали мигранта, подозреваемого в попытке изнасилования 17-летней девушки
Кафе «Сухрон» в Шушарах оштрафовали на 30 тысяч за шаверму с кишечной палочкой
Семак пообещал изменения в составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
116 килограммов санкционных сыра и колбасы сожгли в Петербурге
Движение по Вантовому мосту ограничат на два дня
Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста
Труп в одном ботинке прибило к кораблю в Кронштадте
В центре Петербурга загорелся алкогольный магазин
Змея выползла из подвала алкомаркета на Петроградской
В один день в Петербурге угнали три дорогостоящих авто, стоимостью более миллиона каждый
Рано утром в Петербурге сгорела трехкомнатная квартира
Погода на 26 апреля в Петербурге: Небольшой дождь
Петербург попросит денег на метро до Кудрово у Москвы