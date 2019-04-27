2019-04-27T13:01:55+03:00
Общество

Александр Беглов подвел итоги рабочей недели

Результатами он поделился с петербуржцами на своей странице в соцсети
Евгения МОСКВИНА
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Вместо "судебного квартала" в Петербурге появится арт-парк. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаВместо "судебного квартала" в Петербурге появится арт-парк. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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Врио губернатора Петербурга рассказал об итогах прошедшей рабочей недели на своей странице Вконтакте. Александр Беглов напомнил о решении создать арт-парк в историческом центре города вместо «судебного квартала». А также о том, что Музей обороны и блокады Ленинграда останется на прежнем месте - в Соляном переулке. Помещение расширится благодаря площадям, которые передаст музею Минобороны.

Уборку города врио губернатор назвал главной задачей месяца. Александр Беглов отметил, что уже счищена зимняя грязь, прометены дорога и тротуар, помыты поребрики, ограждения и остановки. Уборка проведена на 90 процентах городских улиц. Уже очищены и 200 водных объектов.

- Но это все красивые цифры. Я знаю реальную ситуацию с мест, в том числе и из соцсети. На самом деле убрано далеко не везде, - отметил Александр Беглов. - В среду я был с незапланированным выездом на Петроградке и у меня остались очень большие вопросы к уборке в районе.

Врио губернатора попросил горожан оставлять фото с грязными улицами и указывать адрес. А Комитету по благоустройству поручил отслеживать такие комментарии горожан в соцсетях.

Напомнил Александр Беглов и о том, что ко Дню Победы в городе высадят почти 8 миллионов цветов. А также о новых льготах для проезда на электричках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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