У автозаправки на Приморском шоссе нашли 16 минометных мин времен войны
Около 10 часов утра в субботу, 27 апреля, в Курортном районе Петербурга обнаружили боеприпасы. Произошло это недалеко от автозаправки в районе дома №1А по Приморскому шоссе, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
На место тут же выехали специалисты-взрывотехники. И действительно обнаружили снаряды. После обследования выяснилось, что это 16 минометных мин калибра 50 миллиметров советского производства времен Великой Отечественной войны.
- Все боеприпасы имели взрыватели и содержали в своём корпусе взрывчатые вещества, значит, представляли серьёзную опасность для окружающих. Снаряды находились в 300-х метрах от АЗС на краю лесополосы, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
К счастью, опасные предметы вовремя заметили. Дежурная группа взрывотехников уже вывезла их на полигон в область для того, чтобы уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU