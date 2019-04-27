2019-04-27T14:21:37+03:00
Происшествия

У автозаправки на Приморском шоссе нашли 16 минометных мин времен войны

Взрывотехники уже вывезли их на полигон, чтобы уничтожить
Евгения МОСКВИНА
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Боеприпасы времен войны нашли в Курортном районе Петербурга. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛОБоеприпасы времен войны нашли в Курортном районе Петербурга. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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Около 10 часов утра в субботу, 27 апреля, в Курортном районе Петербурга обнаружили боеприпасы. Произошло это недалеко от автозаправки в районе дома №1А по Приморскому шоссе, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

На место тут же выехали специалисты-взрывотехники. И действительно обнаружили снаряды. После обследования выяснилось, что это 16 минометных мин калибра 50 миллиметров советского производства времен Великой Отечественной войны.

- Все боеприпасы имели взрыватели и содержали в своём корпусе взрывчатые вещества, значит, представляли серьёзную опасность для окружающих. Снаряды находились в 300-х метрах от АЗС на краю лесополосы, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, опасные предметы вовремя заметили. Дежурная группа взрывотехников уже вывезла их на полигон в область для того, чтобы уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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