В Петергофе у пенсионерки украли шкуры животных и ювелирные украшения на 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-27T14:51:46+03:00

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Крупное ограбление произошло в пригороде Петербурга в конце рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 26 апреля, в Петергофе на улице Новой двое воров пробрались в квартиру к пенсионерке. Они вскрыли стеклопакет, залезли в квартиру через окно и напали на 61-летнюю женщину. После чего похитили шкатулку с ювелирными изделиями, а также несколько наручных часов. Забрали воры и несколько шкур диких животных. А затем скрылись с места преступления. Все, что вынесли из квартиры неизвестные, оценили в кругленькую сумму.

- Общий ущерб похищенного составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

После происшествия возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Полиция уже разыскивает злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU