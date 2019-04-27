В Петергофе у пенсионерки украли шкуры животных и ювелирные украшения на 1,2 млн рублей
Крупное ограбление произошло в пригороде Петербурга в конце рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В пятницу, 26 апреля, в Петергофе на улице Новой двое воров пробрались в квартиру к пенсионерке. Они вскрыли стеклопакет, залезли в квартиру через окно и напали на 61-летнюю женщину. После чего похитили шкатулку с ювелирными изделиями, а также несколько наручных часов. Забрали воры и несколько шкур диких животных. А затем скрылись с места преступления. Все, что вынесли из квартиры неизвестные, оценили в кругленькую сумму.
- Общий ущерб похищенного составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
После происшествия возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Полиция уже разыскивает злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU