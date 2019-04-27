В Петербурге мужчина при обыске выбросил из окна 2 кг наркотиков
На Гжатской улице в Петербурге в пятницу, 26 апреля, сотрудники полиции провели обыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В рамках расследования уголовного дела полицейские наведались в квартиру к 44-летнему мужчине. И как оказалось, не случайно. Мужчина хранил у себя приличное количество наркотиков, которые в дальнейшем собирался продавать.
Во время неожиданного визита правоохранителей, наркоторговец решил избавиться от запрещенного вещества. И выкинул из окна своей квартиры 2,2 килограмма метамфетамина. Впрочем, найти выброшенное у полицейских не составило труда.
- В ходе осмотра места происшествия вышеуказанное наркотическое средство было обнаружено и изъято, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина задержан, а полиция уже завела на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU