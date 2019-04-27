Колоннада Исаакиевского собора перешла на летний режим работы

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-27T16:39:07+03:00

Теперь попасть на нее можно и в вечернее время

Изменить размер текста: A A

В Петербурге вступила в свою силу настоящая весна. Радует горожан не только погода, но и то, как город оживает вместе с новым временем года. В Северной столице уже открыли сезон фонтанов. Начался и период водных экскурсий по рекам и каналам. А теперь и еще одна достопримечательность города переходит на летний режим работы.

Уже с этой субботы, 27 апреля, Колоннада Исаакиевского собора будет открыта и по вечерам. Об этом сообщает пресс-служба Музея-памятника. Главная обзорная площадка города, откуда с высоты птичьего полета открываются прекрасные виды, продлит время работы.

На самую высокую часть Исаакия можно будет взобраться после 18 часов вечера. Работать она будет с 10:00 до 22:30. А значит, петербуржцы и гости города смогут с высоты в 43 метра насладиться и белыми ночами, которые скоро придут в Северную столицу. Кроме того, с 1 мая Колоннада будет работать без выходных. Главное помнить, что кассы прекращают свою работу за полчаса до закрытия музея.

ИСТОЧНИК KP.RU