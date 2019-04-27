2019-04-27T17:16:14+03:00
Спорт

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве

Сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице
Евгения МОСКВИНА
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«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодежного первенства. Фото: fc-zenit.ru«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодежного первенства. Фото: fc-zenit.ru
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На малой арене стадиона «Петровский» сегодня, 27 апреля, прошел матч 26-го тура молодежного первенства. «Зенит» и самарский клуб «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 2:2.

- Сыграв вничью, зенитовцы набрали 47 очков и занимают шестое место турнирной таблицы, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первыми открыли счет сине-бело-голубые благодаря защитнику Кириллу Алояну. Затем футболист Егор Голенков сравнял счет. Но Никита Симдянкин добавил еще одно очко в пользу петербургской молодежки. Последним голом матча на 82-й минуте стал еще один удар от «Крыльев Советов».

Следующий матч молодежной команды «Зенит» состоится в Грозном. Команда сыграет с «Ахматом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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