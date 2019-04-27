На Пасху в Петербурге похолодает до +10 градусов

СЕГОДНЯ 19:19 2019-04-27T19:26:53+03:00

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После жаркой недели, которая напоминала петербуржцам скорее лето, а не середину весны, в городе будет похолодание. И придется оно как раз на православный праздник. В ночь на Пасху столбик термометра опустится от +2 до +4 градусов. А днем 28 апреля не поднимется выше +10. И это после двадцатиградусной жары!

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождей в воскресенье не ожидается. Праздник может порадовать солнцем, которое светило всю рабочую неделю в Северной столице. Не обещают синоптики и сильного ветра.

Начало рабочей недели тоже не будет жарким. В понедельник, 29 апреля, в Петербурге дневная температура будет от +10 до +12 градусов. Но и осадков можно не ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU