На Пасху в Петербурге похолодает до +10 градусов
После жаркой недели, которая напоминала петербуржцам скорее лето, а не середину весны, в городе будет похолодание. И придется оно как раз на православный праздник. В ночь на Пасху столбик термометра опустится от +2 до +4 градусов. А днем 28 апреля не поднимется выше +10. И это после двадцатиградусной жары!
По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождей в воскресенье не ожидается. Праздник может порадовать солнцем, которое светило всю рабочую неделю в Северной столице. Не обещают синоптики и сильного ветра.
Начало рабочей недели тоже не будет жарким. В понедельник, 29 апреля, в Петербурге дневная температура будет от +10 до +12 градусов. Но и осадков можно не ждать.
ИСТОЧНИК KP.RU