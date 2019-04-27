Петербуржцам покажут технику, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-27T20:23:03+03:00

Увидеть ее можно будет на аэродроме «Горелово»

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Чуть меньше двух недель остается до Дня Победы. В Петербурге проходят репетиции Парада на Дворцовой площади, на которых можно заранее понаблюдать за масштабным шествием. Однако все равно близко увидеть боевую технику не удастся ни на тренировках, ни на самом Параде. Но для петербуржцев решили устроить открытый показ. Он пройдет в воскресенье, 28 апреля, на аэродроме «Горелово». Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Горожанам и гостям покажут около сотни образцов боевой техники. Той, что примет участие в параде Победы на Дворцовой 9 мая. Это будет легендарный танк Т-34, новейшие боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», артиллерийские установки, системы залпового огня «Торнадо» и другие образцы.

Кстати, выставку решили приурочить к 100-летию образования Ленинградской Краснознаменной бригады управления имени 50-летия СССР, которая входит в состав ЗВО.

Напомним, что совместная тренировка пеших расчетов и боевых колонн уже прошла на Дворцовой площади накануне, 26 апреля. Еще одна такая же назначена на 30 апреля. А генеральная репетиция парада Победы запланирована 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU