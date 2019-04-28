За голосование в финале шоу «Голос.Дети» отвечала компания из Петербурга

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-28T10:10:51+03:00

Победительница шестого сезона шоу со своей "звездной" мамой, певицей Алсу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» стал одной из самых обсуждаемых тем выходных. Телезрители усомнились в достоверности результатов зрительского голосования. С большим отрывом от соперников в проекте победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

После волны возмущения «Первый канал» объявил о начале собственной проверки. Согласно информации, размещенной на сайте телеканала, подсчетом голосов занималась компания «Смс сервисы». Фирма, учредителем которой является британская компания I-Free, зарегистрирована в Петербурге с 2006 года.

Из протокола, предоставленного «Смс сервисами», следует, что Микаелла Абрамова получила 145 451 голос (56% от общего числа). Считается, что взломать систему невозможно: звонки программ-роботов легко вычисляются. Сейчас создателям шоу предстоит выяснить, мог ли кто-то подтасовать результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взлом системы»: Киркоров, Бузова и другие звёзды оказали дочке Алсу медвежью услугу

На одиннадцать часов утра субботы Первый канал никак не прокомментировал ситуацию вокруг финала детского «Голоса». Но источник «КП» подтвердил, что на канале, мягко говоря, переполох. Напомним, зрителей возмутила неожиданная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» в минувшую пятницу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU