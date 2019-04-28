Пассажирка перевернувшегося в Финском заливе катера скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-28T10:43:49+03:00

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ЧП в районе Канонерского острова в Петербурге произошло вечером 27 апреля. Сигнал бедствия спасателям подал прогулочный катер, который неожиданно пошел ко дну.

На место прибыли экстренные службы, которые развернули спасательную операцию. На борту затонувшего судна находилось девять человек. Восемь из них сотрудникам МЧС удалось спасти из ледяной воды. Пострадавших доставили в больницу. Одна из пассажирок пережила клиническую смерть и скончалась в реанимации. По предварительной информации, причиной стало переохлаждение. Поиски еще одного человека продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас в районе Канонерского острова работают криминалисты.

- Для организации взаимодействия с МЧС России по Петербургу и транспортной полицией на месте происшествия работает заместитель руководителя следственного управления, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК РФ. - Устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU