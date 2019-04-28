Двое погибли, трое в больнице: У «Лахта Центра» в Петербурге произошла серьезная авария

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-28T11:27:02+03:00

После аварии машина превратилась в груду металлолома. Фото: группа "ДТП и ЧП в Петербурге"/Родион Лермонтов.

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Смертельная авария в Приморском районе Петербурга произошла 28 апреля. Около двух часов ночи автомобиль «Киа Рио» двигался по Лахтинскому проспекту. После неудачного маневра машина наехала на препятствие и перевернулась. При этом скорость легковушки, по словам очевидцев, была не менее ста километров в час.

- Гонщики обгоняли такси справа, - поделились пользователи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». - Видел труп у бетонной плиты, водитель в отключке. Одного достали, сначала пытался кому-то позвонить, потом лежал. Еще один человек стоял на ногах.

Как сообщили «Комсомольской правде» в УГИБДД по Санкт-Петербургу, за рулем машины находился 33-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и его пассажир погибли, – уточняют в ведомстве. - Еще три человека получили травмы средней степени тяжести.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU