Двое погибли, трое в больнице: У «Лахта Центра» в Петербурге произошла серьезная авария
Смертельная авария в Приморском районе Петербурга произошла 28 апреля. Около двух часов ночи автомобиль «Киа Рио» двигался по Лахтинскому проспекту. После неудачного маневра машина наехала на препятствие и перевернулась. При этом скорость легковушки, по словам очевидцев, была не менее ста километров в час.
- Гонщики обгоняли такси справа, - поделились пользователи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». - Видел труп у бетонной плиты, водитель в отключке. Одного достали, сначала пытался кому-то позвонить, потом лежал. Еще один человек стоял на ногах.
Как сообщили «Комсомольской правде» в УГИБДД по Санкт-Петербургу, за рулем машины находился 33-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель и его пассажир погибли, – уточняют в ведомстве. - Еще три человека получили травмы средней степени тяжести.
Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU