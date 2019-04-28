В петербургских храмах прошли пасхальные богослужения

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-28T12:17:11+03:00

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Сегодня, 28 апреля, православные отмечают главный христианский праздник – Воскресение Христово. В ночь с 27 на 28 апреля тысячи верующих Петербурга приняли участие в пасхальных богослужениях. Главное действо развернулось в Казанском кафедральном соборе. Полунощницу, заутреню и Божественную литургию провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Пасхальное Евангелие читалось на девяти языках - в знак того, что проповедь Христова обращена ко всем народам, - сообщает Санкт-Петербургская митрополия. - Правящий архиерей начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, английском, французском, японском, иврите, немецком, мордовском и русском языках.

Среди молящихся были спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента в СЗФО Виктор Потомский, а также врио губернатора Александр Беглов. Действующий глава города поздравил петербуржцев с праздником Светлой Пасхи.

- Отрадно видеть, что с каждым годом все больше людей приходят в православные храмы нашего города, чтобы встретить Пасху, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU