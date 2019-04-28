2019-04-28T13:03:52+03:00
Общество

«Впервые Парланд»: В Петербурге открылась уникальная выставка работ архитектора Спаса на крови

Экспозиция, посвященная жизни и творчеству Альфреда Парланда, продлится до 25 мая
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Выставка продлится до 25 мая. Фото: пресс-служба Исаакиевского собора.Выставка продлится до 25 мая. Фото: пресс-служба Исаакиевского собора.
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В музее Академии художеств открылась выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося русского архитектора Альфреда Парланда. Событие приурочено к 100-летию со дня смерти создателя уникального храма-памятника – собора Воскресения Христова в Петербурге.

На выставке представлены акварельные рисунки Парланда из фондов Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств и Государственного музея истории религии, раскрывающие Альфреда Парланда как мастера акварельной живописи.

- По проектам зодчего построены десятки зданий по всей Российской империи, - рассказывают в пресс-службе Исаакиевского собора. - На выставке можно увидеть проекты из фондов музеев Петербурга. Также представлены документы, свидетельствующие о разных этапах становления зодчего.

Дополнили экспозицию уникальные предметы, принадлежавшие самому Парланду и членам его семьи, предоставленные из частных собраний. Продлится выставка до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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