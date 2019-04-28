2019-04-28T15:43:18+03:00
Происшествия

Спасатели Ленобласти предупредили о критическом уровне воды в реке Оять

Под угрозой подтопления деревни Подпорожского района
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Начались ежегодные весенние паводки.Начались ежегодные весенние паводки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области продолжаются весенние паводки. На этой раз угроза подтопления нависла над деревнями Мининская и Лукинская Подпорожского района. Как отмечают сотрудники регионального отделения МЧС, в реке Оять отмечено опасное повышение уровня воды. Он поднялся на два сантиметра выше критической отметки.

- При ухудшении ситуации прогнозируется вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков, - уточняют в ведомстве.

Спасатели просят жителей заранее определить границы возможного затопления участка, а также ближайшие возвышенные места и кратчайшие пути движения к ним.

В период паводкового сезона необходимо иметь постоянный доступ к информации местных СМИ, - предупреждают в МЧС. - Оперативная информация до населения, попавшего в районы подтопления, также может доводиться с оперативных автомобилей, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами непосредственно в районе бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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