Спасатели Ленобласти предупредили о критическом уровне воды в реке Оять
В Ленинградской области продолжаются весенние паводки. На этой раз угроза подтопления нависла над деревнями Мининская и Лукинская Подпорожского района. Как отмечают сотрудники регионального отделения МЧС, в реке Оять отмечено опасное повышение уровня воды. Он поднялся на два сантиметра выше критической отметки.
- При ухудшении ситуации прогнозируется вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков, - уточняют в ведомстве.
Спасатели просят жителей заранее определить границы возможного затопления участка, а также ближайшие возвышенные места и кратчайшие пути движения к ним.
В период паводкового сезона необходимо иметь постоянный доступ к информации местных СМИ, - предупреждают в МЧС. - Оперативная информация до населения, попавшего в районы подтопления, также может доводиться с оперативных автомобилей, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами непосредственно в районе бедствия.
ИСТОЧНИК KP.RU