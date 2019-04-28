Рабочая неделя в Петербрурге начнется с заморозков

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-28T20:38:13+03:00

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Последние две недели в Северной столице выдались по-весеннему теплыми. Солнце, на небе ни облачка. Да и столбик термометра днем уверенно держался выше +20 градусов. Петербуржцы скинули теплые пальто и достали летнюю одежду. К сожалению, ненадолго. В субботу в городе похолодало.

По информации Северо-Западного управление по гидрометеорологии, рабочая неделя в Северной столице начнется с заморозков. Ночью столбик термометра опустится до -1, а в пригороде до – 4. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура днем +10...+12 градусов.

- 30 апреля также без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 гр., днем +11...+13 градусов, - сообщают синоптики.

Есть надежда, что первого мая тепло начнет возвращаться. В этот день, по прогнозам метеорологов, нас ожидают солнечные +15.

ИСТОЧНИК KP.RU