2019-04-28T22:29:13+03:00
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями обмелевшей Невы

Уровень воды в реке упал на полметра
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В реке упал уровень воды. Фото: www.instagram.com/gosh15lgr.В реке упал уровень воды. Фото: www.instagram.com/gosh15lgr.
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В Петербурге обмелела Нева. Фотографиями оголенных берегов делятся пользователи социальных сетей. Сильнее всего изменения заметны у Петропавловской крепости. Там из-под воды показались песчанно-каменные «проплешины».

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#нева #питер #христосвоскресе
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Согласно данным системы предупреждения угрозы наводнения, 28 апреля уровень воды в реке упал почти на полметра.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что спасатели предупредили жителей Подпорожского района Ленинградской области о возможном подтоплении. По информации сотрудников регионального отделения МЧС, вода в реке Оять поднялась на два сантиметра выше критической отметки.

- Угроза нависла над деревнями Мининская и Лукинская, - уточнили в ведомстве. - При ухудшении ситуации прогнозируется вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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