2019-04-29T07:48:15+03:00
Общество

Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно и прохладно

Первый из двух рабочих дней недели окажется ясным и почти безветренным
Петр КИБЕР
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29 апреля в Петербурге будет прохладно, но солнечно.29 апреля в Петербурге будет прохладно, но солнечно.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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29 апреля в Петербурге, как и по всей России начинается самая короткая в году рабочая неделя. Жителей Северной столицы ждет всего два трудовых дня, а потом целых пять выходных подряд. Поэтому пришедшее в город похолодание вряд ли испортит настроение горожанам.

- 29 апреля в ожидается ясная погода, без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Ночью и утром температура воздуха составит -1...+1, днем +10...+12. Атмосферное давление будет мало меняться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Примерно такой же прогноз дают синоптики и на вторник, за исключением того, что солнце периодически будет скрываться за облаками. Ну а 1 мая, в День весны и труда, в Санкт-Петербурге будет дуть несильный юго-западный ветер. Температура поднимется до 14 градусов тепла. Дополнит картину переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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