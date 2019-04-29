В Петербурге снесли работавший в блокаду хлебозавод «Красный пекарь»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-29T08:25:32+03:00

Именно на этом предприятии в войну был создан рецепт блокадного хлеба

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Еще одна страница истории Ленинграда ушла в небытие. На 10-й Красноармейской улице под снос пустили здание хлебозавода «Красный пекарь», на котором в войну был создан рецепт того самого блокадного хлеба.

- Пищевая целлюлоза - 10 %, хлопковые жмыхи и обойная пыль - 14 %, кукурузная и ржаная мука - немного более 60 %, остальное - добавки, - таким был состав хлеба в рецепте, хранящимся в Музее обороны и блокады Ленинграда.

После войны «Красный пекарь» был модернизирован, появились новые цеха по производству восточных сладостей и других кондитерских изделий. Впрочем, последние годы предприятие не работало, так как находилось в стадии банкротства.

На месте завода планируется построить новый жилой комплекс. Но это будет история уже другого города.

- Там потрясающе пахло батоном на все близлежащие улицы, для меня запах детства именно такой. Еще был магазинчик, где хлеб продавали прямо из печи, горячий-горячий. Купишь и съешь половину, пока из школы до дома дойдешь, - вспоминают петербуржцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU