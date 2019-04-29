2019-04-29T09:04:32+03:00
Происшествия

Две «малознакомые» девушки похитили у петербуржца икону XVII века за три миллиона рублей

Теперь юных ценительниц искусства ищет полиция
Петр КИБЕР
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Две девушки похитили у петербуржца икону за три миллиона рублей.Две девушки похитили у петербуржца икону за три миллиона рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Общением с полицией закончился для 42-летнего жителя Петербурга визит к нему в гости двух юных особ. После того, как девушки ушли, мужчина обнаружил пропажу весьма дорогостоящей вещи.

- По словам заявителя, две малознакомые девушки путем свободного доступа похитили из его квартиры дома 21 по улице Озерковая икону XVII века, стоимостью 3 000 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУЦ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам инцидент произошел днем 27 апреля, однако в правоохранительные органы хозяин квартиры, из которой и пропала икона, обратился только через сутки.

Сейчас стражи порядка занимаются проверкой слов потерпевшего и устанавливают все обстоятельства происшествия. А попутно обходят антикварные магазинчики в поисках двух ценительниц старинного русского церковного искусства. Если факт воровства подтвердится, то девушкам грозит серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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