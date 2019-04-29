2019-04-29T09:48:07+03:00
Спорт

Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» стал самым посещаемым в 26 туре Российской премьер-лиги

Игра, которая прошла в Петербурге на стадионе на Крестовском острове, собрала больше 40 тысяч зрителей
Петр КИБЕР
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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" 4:2, а заодно сорал самую большую болельщицкую аудиторию в туре."Зенит" обыграл "Крылья Советов" 4:2, а заодно сорал самую большую болельщицкую аудиторию в туре.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера в Петербурге опять болели за «Зенит». Клуб с берегов Невы совсем малость отделяет от чемпионства, поэтому каждая игра может стать «золотой». Впрочем, в мачте с «Крыльями Советов» сине-бело-голубым было важно просто победить. И это, хоть не без нервов, но получилось. а понаблюдать за игрой собрались больше 40 тысяч человек.

- Матч на «Газпром Арене» стал самым посещаемым в 26 туре РПЛ. На игре присутствовали 40 тысяч 463 зрителя, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Напомним, что встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 4:2, хотя последний гол был забит только по истечении 90 минут в добавленное время. За «зенит» дважды отличился сердар Азмун.

Что касается посещаемости, то в первую тройку по числу зрителей также вошли матчи в Краснодаре (33,5) тысячи и Москве (10 тысяч).

Среднее число болельщиков на трибунах за 26 туров РПЛ составило 16,6 тысяч человек за игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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