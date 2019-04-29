2019-04-29T10:33:00+03:00
Общество

В Купчино пять маршрутов троллейбусов изменят маршрут из-за шествия в честь Дня победы

Ограничения на движение транспорта будет действовать с 10 до 12 часов утра
Петр КИБЕР
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6 мая в Купчино пять троллейбусных маршрутов пойдут по измененному пути.6 мая в Купчино пять троллейбусных маршрутов пойдут по измененному пути.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург готовится к празднованию Дня победы. И если в центре города, на дворцовой площади военный парад состоится 9 мая, то в районах Северной столицы шествия пройдут чуть раньше. Так, из-за мероприятий в Купчино 6 мая изменятся трассы пяти маршрутов троллейбусов.

- 6 мая закрывается троллейбусное движение по Пражской улице и проспекту Славы, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Так, с 10:00 до 11:30 при закрытии движения по Пражской улице от улицы Турку до проспекта Славы по измененному пути следования пойдут троллейбусы номер 36 и 42.

А с 11:00 до 11:50 при закрытии движения по проспекту Славы от Пражской улицы до Бухарестской улицы свой маршрут поменяют троллейбусы номер 26, 27 и 29.

Точную информацию о пути следования можно посмотреть на сайте перевозчика. В «Горэлектротрансе» призывают горожан быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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