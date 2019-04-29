Петербургский предприниматель пойдет под суд за мошенничество с рабочими местами для инвалидов на 7,5 миллионов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-29T10:54:48+03:00

Предприниматель пойдет под суд за мошенничество с рабочими местами для инвалидов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммерсант создал несколько компаний, в которые «виртуально» устраивал людей с ограниченными возможностями

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За мошенничество, совершенное под благими намерениями, пойдет под суд предприниматель из Санкт-Петербурга, который создал несколько компаний, в которые, якобы, устраивал инвалидов.

- В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник разработал преступный план незаконного обогащения, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде субсидий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следователи установили, что мужчина зарегистрировал три компании с номинальными руководителями, которые существовали только на бумаге. В них он, создавал рабочие места для инвалидов, подо что получил 7,5 миллионов рублей субсидий из городского бюджета.

Деньгами 41-летний петербуржец распорядился по-своему: купил оборудование для своей типографии, где печатал рекламу. Теперь коммерсантом займется суд. Дело возбуждено по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU