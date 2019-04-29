2019-04-29T12:40:51+03:00
Общество

Прокуратуру возмутили водительские медсправки, которые свободно продаются в интернете

Петербуржцев, купивших подобные «бумажки» обещают лишить прав
Петр КИБЕР
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Прокуратура потребовала прекратить продажу водительских медсправок через интернет.Прокуратура потребовала прекратить продажу водительских медсправок через интернет.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Не секрет, что практически любые медобследования можно пройти не только в обычных поликлиниках, но и частных медцентрах. Но есть и другой способ - просто купить справку в интернете, ведь предложений - масса. Этим и озаботилась прокуратура, посчитавшая, что подобная деятельность незаконна.

- В ходе проверки было выявлены объявления о продаже медицинских заключений, необходимых для получения водительских удостоверений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

При этом потенциальным водителям даже не надо было выходить из дома - готовые «бумажки» с нужными печатями курьер привозил прямо домой. Таким образом допуск к получению прав мог получить кто угодно, не только человек с плохим зрением или сердечник, на даже наркоман или псих.

Сотрудники прокуратуры уже нашли как минимум десять человек, которые купили подобные справки. В отношении всех них поданы иски об изъятии прав. Еще четыре иска поданы к коммерсантам, продающим «левые» медицинские заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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