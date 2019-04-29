2019-04-29T13:22:12+03:00
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 233 миллиона рублей при строительстве «Новокрестовской» и «Беговой»

Также были сорваны и сроки сдачи станций метро
Петр КИБЕР
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"Новокрестовская" и "Беговая" оказались дороже на 233 миллиона рублей."Новокрестовская" и "Беговая" оказались дороже на 233 миллиона рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга опубликовала результаты инспекции строительства городского метрополитена. Внимательно отсмотрев всю документацию, аудиторы нашли несостыковок на 200 с лишним миллионов рублей.

- Стоимость работ при строительстве Невско-Василеостровской линии (зеленая ветка) от станции «Приморская» до станции «Беговая», включая «Новокрестовскую», завысили на 233,2 миллиона рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на КСП.

Также проверяющие отметили, что, несмотря на обещания сдать станции в первом квартале 2018 года, их удалось открыть лишь в конце мая, впритык успев к началу чемпионата мира по футболу.

Напомним, что сейчас «Метрострой» должен до 1 сентября 2019 года достроить три станции Фрунзенского радиуса, которые так и не смогли открыть в конце 2018 года, однако визит на стройплощадку чиновников Смольного показал, что темпы работ отстают от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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