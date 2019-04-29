В строящемся ЖК «Приморский квартал» на Коломяжском проспекте возник пожар
Клубы черного дыма, которые столбом поднимались в ясное петербургское небо, подняли по тревоге пожарные расчеты МЧС Приморского района Северной столицы. Как вскоре выяснилось, горел строящийся ЖК «Приморский квартал» у метро «Пионерская».
- 29 апреля в 12:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Коломяжский проспект у дома 13, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
В Санкт-Петербурге, на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов произошёл пожар.
Несмотря на то, что дым поднимался выше строящейся многоэтажки и казалось, горит одна из двух круглых башен жилого комплекса, пожар возник в стоящей рядом бытовке.
По информации МЧС, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Причиной едкого черного дыма могли стать хранившиеся в бытовке материалы.
Сейчас работы на месте ЧП еще продолжаются, бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU