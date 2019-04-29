В строящемся ЖК «Приморский квартал» на Коломяжском проспекте возник пожар

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-29T13:46:14+03:00

Столб черного дыма виден даже из других районов города [видео]

Изменить размер текста: A A

Клубы черного дыма, которые столбом поднимались в ясное петербургское небо, подняли по тревоге пожарные расчеты МЧС Приморского района Северной столицы. Как вскоре выяснилось, горел строящийся ЖК «Приморский квартал» у метро «Пионерская».

- 29 апреля в 12:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Коломяжский проспект у дома 13, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706014" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге, на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов произошёл пожар.

Несмотря на то, что дым поднимался выше строящейся многоэтажки и казалось, горит одна из двух круглых башен жилого комплекса, пожар возник в стоящей рядом бытовке.

По информации МЧС, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Причиной едкого черного дыма могли стать хранившиеся в бытовке материалы.

Сейчас работы на месте ЧП еще продолжаются, бороться с огнем прибыли 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU