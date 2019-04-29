В ночь с 1 на 2 мая метро будет работать без перерывов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-29T14:27:53+03:00

В ночь на 2 мая метро будет работать в круглосуточном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уже завтра, 30 апреля, самая короткая в году рабочая неделя закончится и большинство горожан уйдет на длинные пятидневные выходные, которые связаны с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая. А чтобы горожанам было удобнее добираться домой после торжеств, петербургская подземка в ночь на 2 число будет работать без перерывов.

- Будут открыты все вестибюли, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». - сообщает пресс-служба метрополитена.

Также в период с 2:00 до 4:30 купить в кассах можно будет только жетоны. А вот пройти в метро и по жетонам и по БСК и прочим видам платежных сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU