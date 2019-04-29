7, 8 и 9 мая ветераны смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-29T14:56:42+03:00

7, 8 и 9 мая ветераны и блокадники смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такое же право имеют блокадники и несовершеннолетние узники фашистских лагерей независимо от из гражданства

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На празднование Дня победы в Петербург традиционно приезжают не только тысячи туристов, но и ветераны, военные годы которых прошли в Ленинграде. Кто-то защищал город от нацистов, кто-то, как блокадники выживали в осаде, а других угоняли в Германию. Всем им, вне зависимости от гражданства, 7, 8 и 9 мая в трамваях и троллейбусах положен бесплатный проезд.

- Право предоставляется всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

К сожалению, на слово никому не поверят, поэтому для подтверждения льготы придется предъявить соответствующее удостоверение.

Напомним, что в связи с мероприятиями в честь Дня победы, 6 мая пять троллейбусных маршрутов в Купчино пойдут по измененному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU