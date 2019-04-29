Петербуржец получил условный срок за целую теплицу конопли

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-29T15:17:46+03:00

В Петербурге родной брат сдал в полицию мужчину, который выращивал коноплю Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Петербурге местный житель осужден за выращивание наркотиков на небольшом земельном участке в Парголово, Выборгском районе. Как стало известно в понедельник, 29 апреля, мужчина признан виновным сразу по двум статьям: за хранение и культивирование конопли. За это петербуржец получил условный срок.

- Выборгский районный суд Петербурга установил, что мужчина выращивал марихуану в теплице на земельном участке рядом с частным домом в Парголово, а также в специально оборудованной комнате. Всего он взрастил 31 куст конопли, что строго запрещено в России, - сообщила прокуратура Петербурга.

Об увлечениях мужчины «ботаникой» полиции стало известно от его родного брата. Тот не смог умалчивать о преступном хобби своего родственника и обратился к правоохранителям.

Во время осмотра стражи правопорядка, помимо кустов, обнаружили более 40 грамм готового к употреблению наркотика, который был изготовлен из растений.

Петербуржцу назначен условный срок лишения свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU