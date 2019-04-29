Петербуржец получил условный срок за целую теплицу конопли
В Петербурге местный житель осужден за выращивание наркотиков на небольшом земельном участке в Парголово, Выборгском районе. Как стало известно в понедельник, 29 апреля, мужчина признан виновным сразу по двум статьям: за хранение и культивирование конопли. За это петербуржец получил условный срок.
- Выборгский районный суд Петербурга установил, что мужчина выращивал марихуану в теплице на земельном участке рядом с частным домом в Парголово, а также в специально оборудованной комнате. Всего он взрастил 31 куст конопли, что строго запрещено в России, - сообщила прокуратура Петербурга.
Об увлечениях мужчины «ботаникой» полиции стало известно от его родного брата. Тот не смог умалчивать о преступном хобби своего родственника и обратился к правоохранителям.
Во время осмотра стражи правопорядка, помимо кустов, обнаружили более 40 грамм готового к употреблению наркотика, который был изготовлен из растений.
Петербуржцу назначен условный срок лишения свободы на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU