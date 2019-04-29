«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электричества, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей
Мало кого радуют счета по коммунальным услугам. Любой петербуржец возмутится, если узнает, что ему приходится платить сверх нормы. А когда такое происходит с крупными компаниями, то убытки исчисляются миллиардами. Так, «Водоканал» подал на расторжение договора с поставщиком электроэнергии, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей.
- В результате проведенной в апреле 2019 года проверки выяснилось, что ООО «Развитие и инвестиции» (поставщик) определяло стоимость поставляемой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» электроэнергии с нарушением условий заключенного договора и действующего законодательства, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Разумеется, что после того, как итоги проверки стали известны, «Водоканал» в одностороннем порядке расторг контракт и подал в суд на возмещение всей суммы переплаты.
Также материалы проверки были отправлены в правоохранительные органы. Теперь обоснованность цен на электричество для «Водоканала» проверят следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU