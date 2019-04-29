2019-04-29T15:22:41+03:00
Общество

«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электричества, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей

О том, что счета крупному городскому предприятию начислялись по завышенным тарифам, стало известно после аудиторской проверки
Петр КИБЕР
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"Водоканал" переплатил за свет 1,78 миллиарда и больше не хочет."Водоканал" переплатил за свет 1,78 миллиарда и больше не хочет.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мало кого радуют счета по коммунальным услугам. Любой петербуржец возмутится, если узнает, что ему приходится платить сверх нормы. А когда такое происходит с крупными компаниями, то убытки исчисляются миллиардами. Так, «Водоканал» подал на расторжение договора с поставщиком электроэнергии, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей.

- В результате проведенной в апреле 2019 года проверки выяснилось, что ООО «Развитие и инвестиции» (поставщик) определяло стоимость поставляемой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» электроэнергии с нарушением условий заключенного договора и действующего законодательства, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Разумеется, что после того, как итоги проверки стали известны, «Водоканал» в одностороннем порядке расторг контракт и подал в суд на возмещение всей суммы переплаты.

Также материалы проверки были отправлены в правоохранительные органы. Теперь обоснованность цен на электричество для «Водоканала» проверят следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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