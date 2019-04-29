Против 41-летнего мигранта завели дело за секс с 13-летней школьницей

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-29T15:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина Таджикистана, которого подозревают в длительной сексуальной связи с 13-летней школьницей.

- По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2019 года подозреваемый неоднократно совершал половые сношения со школьницей, 2006 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского Следственного управления СК РФ.

Все «встречи» великовозрастного мигранта и ученицы шестого класса происходили в частном доме, расположенном в Приморском районе Северной столицы. Заявление в полицию принесла мать девочки-подростка, которая заподозрила неладное.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU