Водитель сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу с родителями в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-29T16:03:56+03:00

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В центре Петербурга маленькая школьница оказалась под колесами автомобиля. Нет, она не перебегала дорогу в неположенном месте, не играла на «зебре», а переходила проезжую часть вместе со своими родителями.

- Инцидент произошел около двух часов дня 29 апреля на пересечении улицы Белинского и Литейного проспекта. За рулем автомобиля «Шевроле Авео» по дороге ехал 24-летний мужчина. Во время поворота он отвлекся и не внимательно следил за происходящим, из-за чего и приключилась авария, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу.

В это время по светофору на зеленый свет переходила семья. Родители ребенка успели отскочить от автомобиля, а вот их 9-летней дочери не повезло. Машина сбила девочку на перекрестке.

Малышку с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали в больницу. На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU