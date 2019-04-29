Офицер, раненый при взрыве в академии Можайского, вышел из больницы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-29T16:09:34+03:00

После ранения при взрыве Рифат Закиров до сих пор не восстановился. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь мужчине предстоит длительное лечение и медкомиссия, о возращении в ВУЗ речи пока не идет

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Громкая история со взрывом в Военно-космической академии имени Можайского потрясла Петербург в самом начале апреля 2019 года. Почти месяц провел в больнице самый тяжело пострадавший офицер - Рифат Закиров, но и сейчас мужчина еще не восстановил здоровье полностью.

- Состояние здоровья несколько лучше, но последствия остаются. Беспокоят его головокружения, постоянные головные боли. Человек нездоров и не может пока исполнять обязанности военной службы, - приводит слова друга Закирова Анатолия Лебедева газета «Петербургский дневник».

Сейчас пострадавший офицер находится дома, с присвоенной ему категорией «Временно не годен к военной службе» вернуться к преподаванию в академии он не может. Впереди еще длительное лечение и медкомиссия.

А пока Закиров отвечает на вопросы следователей, ведь разбирательство по причинам ЧП в «можайке» все еще идет.

ИСТОЧНИК KP.RU