Офицер, раненый при взрыве в академии Можайского, вышел из больницы
Громкая история со взрывом в Военно-космической академии имени Можайского потрясла Петербург в самом начале апреля 2019 года. Почти месяц провел в больнице самый тяжело пострадавший офицер - Рифат Закиров, но и сейчас мужчина еще не восстановил здоровье полностью.
- Состояние здоровья несколько лучше, но последствия остаются. Беспокоят его головокружения, постоянные головные боли. Человек нездоров и не может пока исполнять обязанности военной службы, - приводит слова друга Закирова Анатолия Лебедева газета «Петербургский дневник».
Сейчас пострадавший офицер находится дома, с присвоенной ему категорией «Временно не годен к военной службе» вернуться к преподаванию в академии он не может. Впереди еще длительное лечение и медкомиссия.
А пока Закиров отвечает на вопросы следователей, ведь разбирательство по причинам ЧП в «можайке» все еще идет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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