Мстительный петербуржец выкладывал пикантные фото своей бывшей жены в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-29T16:34:09+03:00

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В Петербурге 32-летний мужчина после развода с женой никак не мог перелистнуть страницу и оставить женщину в прошлом. Для того, чтобы ей насолить, он порылся в своем архиве фотографий и нашел там снимки времен, когда супруги были еще счастливы и запечатлевали интимные моменты своей совместной жизни. Недолго думая, мужчина решил поделиться со всем интернетом фотографиями обнаженной бывшей. Однако женщине эта идея совсем не понравилась.

- В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая возмущенно сообщила о том, что ее бывший супруг публикует в соцсетях фотографии с ней в обнаженном виде, - рассказала пресс-служба Росгвадии.

Участковый полиции вместе с нарядом вневедомственной охраны отправились по месту жительства 32-летнего мужчины к одному из домов на улице Правды в поселке Молодежный Курортного района Петербурга. Там-то мстительного бывшего и задержали около двух часов дня 28 апреля.

На данный момент мужчина находится в руках полиции. А его бывшая супруга, скорее всего, срочно удаляет интимные снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU