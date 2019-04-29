Ворону спасли из водосточной трубы на Садовой улице

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-29T18:25:32+03:00

В центре Петербурга спасли ворону из водосточной трубы Фото: Скрин с видео

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- Кто-то застрял в водосточной трубе и сидит уже два дня, - сообщили обеспокоенные петербуржцы в центр по спасению животных.

Утром в понедельник, 29 апреля, храбрые активисты из организации «Кошкиспас» рассказали о спасательной операции во внутреннем дворе дома 125 на Садовой улице в центре Петербурга. Что за животное томилось в водосточной ловушке, было не известно. Для того, чтобы это выяснить, им пришлось выбраться на крышу четырехэтажного здания.

В Петербурге спасли ворону из водосточной трубы.

- При наружном осмотре никого не увидели. Тот, кто временами шуршал в трубе, явно застрял в ее изгибах, - рассказали спасатели.

Для обследования трубы использовали специальную камеру, которая вывела на экран изображение грустной вороны, которая сидела на застрявшей в сплющенном изгибе пластиковой банке. Птица была ранена, так как в одном месте выше нее внутрь торчали саморезы. Об них-то она и порезалась в попытках выбраться из жестяной ловушки.

Однако все попытки вытащить птицу оказались напрасны. Пришлось отложить спасение на следующий день.

- На этот раз договорились с жительницей квартиры о нашем доступе, подготовили переноску и кусок тюля для поимки птицы. Проявив исключительную ловкость и сноровку, при помощи шуруповерта, недюжинной силы и Божьей Матери, нам удалось отделить трубу, - сообщили активисты.

Теперь животное в безопасности. Неравнодушные петербуржцы напоили ее и отправили в ветеринарную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU