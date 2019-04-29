20-летний петербуржец нашел снаряд времен ВОВ и остался без руки

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-29T20:13:59+03:00

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Более 70 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, а отголоски ее люди до сих пор находят на территории Петербурга. Накануне в воскресение, 28 апреля, 20-летний местный житель попал в больницу после того, как нашел малокалиберный немецкий снаряд 40-х годов прошлого века.

- 20-летний искатель металла с инвентарем в виде магнита исследовал дно Невы в районе кафе на Октябрьской набережной. Вдруг его внимание привлек какой-то предмет, похожий на снаряд. Он решил проверить что это, вытащил «железяку» из воды и решил постучать по ней палкой, - сообщили очевидцы в социальной сети.

После молодой человек очнулся уже в больнице. Предмет сдетонировал. Взрывной волной юноше оторвало кисть руки. При этом он потерял много крови.

На месте происшествия осталась багровая лужа и окровавленные рыбацкие прорезиненные штаны. Как оказалось, молодой человек работает сборщиком мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU