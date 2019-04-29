В массовом ДТП на проспекте Славы пострадал 10-летний ребенок
Около половины шестого часов вечера в понедельник, 29 апреля, в Петербурге произошла массовая авария с участием сразу четырех автомобилей. На пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы во Фрунзенском районе города после столкновения машин госпитализировали 10-летнего ребенка, мальчика, который находился в одном из транспортных средств.
- Произошло столкновение автомобилей «Нива» следовавшего по проспекту Славы и «Инфинити» перемещавшемуся по Будапештской улице, - сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу.
В результате удара, по инерции автомобиль «Инфинити» продолжил «лететь» дальше и врезался в еще две машины, которые стояли на перекрестке.
Удар оказался не очень сильный. Практически все участники массовой аварии отделались только легким испугом. Однако не повезло 10-летнему мальчику, который во время столкновения находился в «Инфинити». С места ДТП скорая госпитализировала ребенка с подозрением на ушиб грудной клетки.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU