2019-04-29T21:25:35+03:00
Общество

«Газпром теплоэнерго Вологда» установит общедомовые приборы учета в многоквартирных домах Череповца

За два года компания планирует оснастить счетчиками более 350 жилых домов
Лилия КОЗЛОВА
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«Газпром теплоэнерго Вологда» установит общедомовые приборы учета в многоквартирных домах Череповца«Газпром теплоэнерго Вологда» установит общедомовые приборы учета в многоквартирных домах ЧереповцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Компания «Газпром теплоэнерго Вологда» приступила к установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Череповца и районах Вологодской области. За два года организация планирует оснастить счетчиками более 350 зданий. Всего на это выделено более 80 миллионов рублей. В соответствии с законом все приборы учета после установки и тестирования будут переданы собственникам многоквартирных домов.

- Для удобства потребителей наибольший объем работ спланирован на межотопительный период, но процесс неразрывно связан с кратковременными ограничениями подачи тепловой энергии для монтажа оборудования. Все монтируемое оборудование имеет сертификаты соответствия, сметная стоимость выполняемых работ в обязательном порядке проходит Государственную независимую экспертизу, что исключает необоснованные затраты, - отметил главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Сергей Помешкин.

Установка общедомовых приборов учета позволит сделать теплоснабжение более эффективным, прозрачным и управляемым: жители и ресурсоснабжающая организация смогут контролировать объем поступающей в дом тепла, разграничить сферы ответственности, корректировать потребление энергии в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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