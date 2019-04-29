2019-04-29T21:57:17+03:00
Происшествия

Петербуржцы жалуются на загрязнение Орловского карьера в Коломягах

Жители города призывают власти спаси водоем от уничтожения [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на загрязнение Орловского карьера в КоломягахПетербуржцы жалуются на загрязнение Орловского карьера в КоломягахФото: СОЦСЕТИ
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Жители северного микрорайона Коломяги в Петербурге бьют тревогу. В понедельник, 29 апреля, неравнодушные граждане опубликовали в сети фотографии пожелтевшего от неизвестной грязи Орловского карьера, который раньше всегда отличался прозрачной водой. Однако теперь он больше похож на гниющее болото.

- Качают какую то дрянь со строй площадки. Запах стоит очень неприятный. Пишем в службы города с 22 апреля. Реакции вообще никакой, - жалуются местные жители.

Грязь в воду поступает по трубам со стройплощадки Фото: СОЦСЕТИ

Грязь в воду поступает по трубам со стройплощадкиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На снимках активисты запечатлели воду карьера, поверхность которой покрыта какой-то желтой массой. В некоторым местах образовалась заводь с грязного цвета пеной. Также активисты заметили и длинные трубы, которые протягиваются на несколько километров от строительной площадки. По всей видимости, слив неизвестной жидкости никак не контролируется, поэтому недобросовестные строители с чистой совестью загрязняют экосистему карьера в Коломягах.

Пользователи соцсети советуют не переживать, так как срок рассмотрения заявок – 30 дней. Однако если по прошествии времени загрязнения не прекратятся, тогда действительно можно будет быть тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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