2019-04-30T10:09:59+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 30 апреля и первомайские праздники

Второй и последний рабочий день недели окажется не слишком теплым - до плюс 12 и с переменной облачностью
Петр КИБЕР
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Если 30 апреля и 1 мая еще будет солнечно, то потом синоптики обещают дожди.Если 30 апреля и 1 мая еще будет солнечно, то потом синоптики обещают дожди.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге уже который день светит солнце, что не может не радовать горожан, однако картинка за окном обманчива - на улице прохладно. Пронизывающий до костей ветер заставил достать горожан уже спрятанные шарфы и шапки. Таким, солнечным, но холодным окажется и последний день апреля.

- Днем в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха составит +11...+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Завтра, 1 мая, в День весны и труда погода окажется схожей, все та же облачность и лишь температура окажется чуть выше - до 16 тепла. А вот на долгих выходных небесная канцелярия решила преподнести неприятный сюрприз горожанам. Уже со 2 мая в Петербурге возможны кратковременные дожди, которые пройдут еще в пятницу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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