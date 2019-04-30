Из-за праздничного шествия 1 мая на полдня перекроют Невский проспект

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-30T09:55:31+03:00

Из-за праздничного шествия 1 мая частично перекроют Невский проспект, а также Литейный и площадь Ленина. Фото: Илья СМИРНОВ

Также колонны петербуржцев пройдут по Литейному проспекту до площади Ленина

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Сегодня, 30 апреля, в Петербурге, как и по всей России второй и последний рабочий день недели, а уже завтра вся страна уходит на длинные выходные. И начнутся они с торжеств по случаю Дня весны и труда. А ради традиционного шествия 1 мая будет частично перекрыт Невский проспект.

- С 07.00 до 14.00 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцового проезда и Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до площади Восстания, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также с 10.00 до 14.00 поэтапно по ходу движения участников других праздничных колонн будут перекрываться: Лиговский проспект – площадь Восстания – Невский проспект –

Большая Морская улица – Исаакиевская площадь.

Еще одним маршрутом шествия станет: Лиговский проспект – площадь Восстания – Невский проспект – Литейный проспект – Литейный мост – улица Академика Лебедева – улица Комсомола – площадь Ленина.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU