Смольный согласовал планировку развязки ЗСД у Шкиперского протока

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-30T10:44:38+03:00

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Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории для размещения транспортной развязки при съезде с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Шкиперский проток.

- Протяженность магистральной улицы составит 4,3 километра. Расчетная интенсивность движения составит 55,5 тысяч машин в сутки, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Известно, что новая транспортная развязка частично окажется на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта». В ходе работ здания и сооружения гавани приведут в порядок, а площадку благоустроят.

Напомним, что съезд с ЗСД и въезд на него на Шкиперском протоке должен был появиться в 2020 году, однако сейчас о сроках сдачи объекта точно ничего не известно. Перспективная развязка должна разгрузить дорожную сеть Васильевского острова.

ИСТОЧНИК KP.RU