От каждого предприятия по дереву: в Смольном предложили способ озеленить Петербург

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-30T11:35:39+03:00

От каждого по дереву и Петербург резко зазеленеет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Есть легенда, что когда Петербург только строился, император Петр Великий издал указ, чтобы с каждого въезжающего в город брали камень - они шли на мощение улиц. А сейчас в Смольном решили общими усилиями озеленить Северную столицу и предложили каждому предприятию высадить по дереву.

- Нужно, чтобы каждое предприятие посадило хотя бы одно дерево, - приводит слова врио губернатора Петербурга его пресс-служба.

На данный момент к проекту уже присоединились около 20 городских структур. Если все пойдет по предложенному главой города плану, то Петербург может быстро «позеленеть».

Само предложение было озвучено на совещании, посвященному окончанию месячника благоустройства. Здесь чиновники подводили итоги генеральной уборки города. Лучшими стали Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый районы, критика досталась руководству Калининского, Выборгского, Центрального, Невского и Петроградского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU